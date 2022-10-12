Почта России в 2023 году начнет принимать у россиян бумагу, пластик и электронику на переработку

По информации ТАСС, российский экологический оператор заключил соглашение с Почтой России, благодаря которому россияне смогут сдавать в почтовых отделениях бумагу, электронику, пластик и другое вторсырье в 2023 году.

«Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника. Батарейки не совсем наш профиль, но если Росатом присоединится, то будем рады видеть коллег. Начать сбор планируем в пределах года, уже в следующем году», — поделился новостью генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Оператор станет также финансовым и технологическим партнером по созданию мощностей, позволяющих перерабатывать отходы Почты России во вторсырье, из которого будет производится необходимое оборудование для нужд отделений связи.

«Попробуем в рамках одной достаточно большой компании сделать пример экономики замкнутого цикла. Планируем выйти на первые показатели через три года», — добавил Буцаев.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в рамках российского экологического форума рассказали о работе регоператоров.