Стало известно, жители каких городов России ругаются матом чаще всего

Россияне признались, как часто ругаются матом на работе и в каких городах страны им это делать приятнее всего.

По информации РБК, специалисты сервиса SuperJob пришли к выводу, что каждый седьмой россиянин употребляет или слышит ненормативную лексику, находясь на работе. Причем, чаще всего такая лексика используется именно в общении с коллегами.

На совещаниях мат регулярно слышат 46% опрошенных, причем, существует существенная разница между мужскими и женскими коллективами. Так никогда не встречались с бранью на летучках 71% женщин и только 39% мужчин.

Также выяснилось, что чаще всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области.

Социологи также сопоставили использование мата с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Оказалось, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью, финансовой неграмотностью и закредитованностью населения.

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