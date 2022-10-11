Петербуржцы смогут купить «Подорожники» с Данилой Багровым в честь 25-летия фильма «Брат»

Петербуржцы смогут купить &#171;Подорожники&#187; с Данилой Багровым в честь 25-летия фильма &#171;Брат&#187;
Фото: официальный сайт ГУП "Петербургский Метрополитен"

В метро Петербурга с 13 октября появятся тематические «Подорожники» к 25-летию фильма Алексея Балабанова «Брат».

По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», в кассах метрополитена Северной Столицы уже на этой неделе появятся бесконтактные электронные пластиковые карты с уникальным дизайном в честь 25-летия фильма «Брат». Однако найти уникальные «Подорожники» будет возможно только на некоторых станциях.
«Вводится в обращение новый дизайн носителей БЭПК «Подорожник», посвящённый 25-летию фильма «Брат». Реализация новых «Подорожников» начнётся 13 октября 2022 года на 17 станциях метрополитена. Тираж носителей ограничен», — уточнили в пресс-службе.
Так жители и гости Петербурга смогут купить юбилейные проездные во вторых вестибюлях станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино» и «Невский проспект», а также в первых вестибюлях на станциях «Ленинский проспект» и «Площадь Восстания».
Кроме того, проездные с Данилой Багровым будут в наличии на станциях метро «Купчино», «Технологический институт», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского 1», «Улица Дыбенко», «Адмиралтейская», «Комендантский проспект» и «Чернышевская».
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы в ноябре смогут прокатиться по красной ветке метро на новом поезде «Балтиец».
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