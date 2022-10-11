Петербуржцы в ноябре смогут прокатиться по красной ветке метро на новом поезде «Балтиец»

Новый поезд «Балтиец» выйдет на красную ветку петербургского метро уже в ноябре. Первый состав будет состоять из 18 вагонов с расширенными дверными проходами.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», в ноябре по красной ветке петербургской подземке начнет ездить 18-ти вагонный состав нового поезда «Балтиец». Новинка отличается от своих железных собратьев автономным ходом до 200 метров, просторными салонами в стиле хайтек, комфортными сиденьями с дизайнерским оформлением, увеличенной площадью остекления, современными табло, а также низким уровнем шума. Что еще важнее, проемы дверей в новом составе стали шире на 20 сантиметров.

«Казалось бы, это не очень много, но исходя из тех испытаний, которые мы провели, подобного рода ширина дверей позволяет гораздо быстрее осуществлять между станцией и поездом обмен пассажирами, тем самым уменьшая время стоянки, тем самым, позволяя перевозить гораздо больше пассажиров», — отметил генеральный директор АО «Метровагонманш» Андрей Васильев.

Первый состав уже начинают готовить к выходу на линию, в то время как второй проходит техническую обкатку по ночам — специалисты тестируют новичка по двум сотням параметров, включая плавность хода, длину тормозного пути, уровень освещенности, вибрации в салоне.

Новый поезд пока не вызывал ни одного нарекания у профессионалов. В ближайшие 3 года завод-производитель поставит Петербургу почти 300 таких вагонов, а к 2031 году по тоннелям метрополитена будут ездить 950 новых «Балтийцев».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербург прибыл второй состав модели «Балтиец».