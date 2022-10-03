В петербург прибыл второй состав модели «Балтиец»

В петербург прибыл второй состав модели «Балтиец»
Фото: Gazeta.SPB

В Петербург прибыл второй поезд метро «Балтиец», он остановился в депо «Автово», где ему предстоит пройти приемочные мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе комитета по транспорту, «Балтиец» — это состав нового поколения, созданный специально для петербургской подземки.

Новый поезд оснащен по последнему слову техники. В нем есть диодные ленты, система вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха и многое другое.

Напомним, что Gazeta.SPb рассказывала о том, что первый состав прибыл в Петербург 9 сентября. А с 13 сентября он проходит обкатку, после которой полноценно начнет курсировать по Кировско-Выборгской «красной» линии метро.

Состав "Балтиец"


 

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