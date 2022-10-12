Распыливший пожарный огнетушитель в лицо отца при его детях петербуржец отделался тремя годами условки

Петербуржец получил 3 года условки за то, что распылил в лицо мужчины огнетушитель при его детях и ударил им его по ноге. Горе-«пожарный» свою вину признал.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Колпинский суд признал Александра Большакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 (хулиганство) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Следствие выяснило, что пьяный Большаков 27 марта решил продемонстрировать неуважение к ранее незнакомому мужчине и его трем несовершеннолетним детям, находившимся в салоне автомобиля. Для этого злоумышленник открыто похитил из помещения сервисного центра «Цифра» огнетушитель.

Большаков схватил украденное и вернулся к указанному автомобилю, после чего умышленно распылил вещество, предназначенное для тушения пожара, в салон автомобиля в котором находились пострадавшие. Преступник направлял струю огнетушителя в лицо пострадавшего и стукнул его металлическим корпусом по ноге.

Большаков вину признал. С учетом этого факта суд назначил «пожарному» наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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