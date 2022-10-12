После продолжительной борьбы с болезнью ушел из жизни депутат Госдумы Николай Петрунин

После продолжительной борьбы с болезнью ушел из жизни депутат Госдумы Николай Петрунин
Фото: скриншот канала YouTube

На 47-м году жизни умер депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин

По информации телеканала 360, пресс-служба нижней палаты парламента РФ сообщила в среду, 12 октября, о смерти депутата Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин. Политик скончался в возрасте 46 лет.

Петрунин был первым зампредом комитета по энергетике и членом фракции «Единая Россия». По словам помощницы Петрунина Анны Яхменевой, депутат продолжительное время болел.

«Да, могу подтвердить информацию о смерти. Он болел продолжительное время, подробности не сообщу, нахожусь в декрете», — уточнила Яхменева.

Помощница Петрунина оценила своего начальника как светлого и доброго человека.

«В моей жизни не было таких профессиональных людей, мне с ним сильно повезло. Петрунин сделал много добра, я счастлива, что работала с ним. Это всегда интересовали проблемы детей, инвалидов. Он был мастером точечных добрых дел», — сообщила Анна Яхменева.

«Единая Россия» Госдума депутат смерть


 

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