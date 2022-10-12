После продолжительной борьбы с болезнью ушел из жизни депутат Госдумы Николай Петрунин

На 47-м году жизни умер депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин

По информации телеканала 360, пресс-служба нижней палаты парламента РФ сообщила в среду, 12 октября, о смерти депутата Государственной думы от Тульской области Николай Петрунин. Политик скончался в возрасте 46 лет.

Петрунин был первым зампредом комитета по энергетике и членом фракции «Единая Россия». По словам помощницы Петрунина Анны Яхменевой, депутат продолжительное время болел.

«Да, могу подтвердить информацию о смерти. Он болел продолжительное время, подробности не сообщу, нахожусь в декрете», — уточнила Яхменева.

Помощница Петрунина оценила своего начальника как светлого и доброго человека.