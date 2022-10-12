Ямальским опекунам подняли зарплату

Ямальским опекунам подняли зарплату
Фото: unsplash

Опекунам в Ямало-Ненецком автономном округе подняли зарплату

По информации Ямал1, опекуны Ямало-Ненецкого автономного округа начали получать повышенные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Надбавка к зарплатам опекунов составила около четырех процентов.

Так, учитывая прибавку, ежемесячные выплаты ямальцам, взявшим под опеку детей, составят чуть больше 35 тысяч рублей за каждого ребенка. Квалифицированные приемные родители, имеющие первую или высшую категорию, будут получать еще больше — по 42,7 и 47,7 тыс. рублей.

Доплата одному из родителей за совмещение должности водителя составит 16,7 тысячи рублей, а за воспитание ребенка с ОВЗ или инвалидностью ямальцы получат 8,3 тысячи рублей. При этом приемным родителям, проживающим в сельской местности и за полярным кругом, власти Ямала будут платить на 2-3 тысячи больше.

«Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года», – отмечено в документе о новых прибавках.

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