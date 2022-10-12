В Петербурге плеснувший кислоту в лицо возлюбленной школьнице ревнивец может получить 10 лет колонии и 20-милионный штраф

В Октябрьском районном суде Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении мужчины, вылившего серную кислоту на голову школьнице. Ему грозит 9,5 лет тюрьмы и 20-милионный штраф.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 12 октября Октябрьский суд провел слушания по делу петербуржца, подозреваемого в совершении преступления по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд установил, что вечером 10 декабря 2021 года злоумышленник, находясь у дома по набережной канала Грибоедова, на почве ревности и личного неприязненного отношения вылил серную кислоту на голову и тело несовершеннолетней девушке. Мужчина хотел причинить ей тяжкий вред и обезобразить ее лицо.

Во время слушаний петербуржец заявил судье, что совершил преступление в состоянии аффекта. Тем не менее экспертиза его не установила, чему сам подсудимый и поспособствовал, потому что пытался оправдать себя, говоря, что залил затылок, а не лицо.

«Я никогда в жизни не поднимал руку на девушек и чтобы дошло до такого, много факторов повлияло. Мне жаль», — попытался оправдаться мужчина.

Защита просила минимально возможное наказание — прокурор попросил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9.5 лет в колонии общего режима. Также прокурор просил удовлетворить иск на 20 000 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Чапаева полуторагодовалый малыш выпил уксус и попал в реанимацию.