Фотограф рассказала, где в Петербурге можно увидеть самое красивое северное сияние

Фотограф рассказала, где в Петербурге можно увидеть самое красивое северное сияние. Фото: Pxhere

Фотограф рассказала, где в Петербурге можно увидеть самое красивое северное сияние. Фото: Pxhere

Полюбоваться северным сиянием с наиболее выигрышной стороны можно сразу с нескольких точек в окрестностях Северной столицы.

Фотограф, основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» поделилась, где и когда можно поймать самые удачные ракурсы этого природного явления. По словам специалиста, Петербург является хорошей географической точкой для наблюдения северного сияния, так как его появление зависит от природных явлений и реакций на Солнце.

Так, для наблюдения за этим потрясающим природным явлением лучше избегать городских огней и отправиться на южный берег Финского залива. Но бывают случаи, когда увидеть северное сияние можно даже из центра Васильевского острова или у Морского вокзала на фоне «Лахта Центра».

Специалист предупредила, что в жизни картинка может показаться тусклой, но хорошая техника исправит ситуацию и передаст все цвета и оттенки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе жители Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать завораживающее северное сияние.