В Приморском районе подростки сняли на видео развращение сверстницы и выложили его в интернет

Юная петербурженка стала жертвой своих одногодок, которые совершили в отношении нее развратные действия, сняли все происходящее на камеру и выложили видеоролик в интернет.
Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась 39-летняя мать несовершеннолетней. Инцидент произошел в Приморском районе, но точное место в настоящий момент устанавливаются.
По словам женщины, 4 октября около 20:00 трое несовершеннолетних совершили развратные действия в отношении её 14-летней дочери. Одновременно с этим подростки снимали все происходящее на видео, а затем выложили в сеть.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский школьник остался без телефона после встречи с неизвестным молодым человеком, которого сейчас разыскивает полиция. Известно, что злоумышленник был одет в черную кофту, светлые спортивные штаны и черные кроссовки.