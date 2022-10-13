В Невском районе молодой человек в спортивных штанах отнял телефон у шестиклассника и скрылся

В Невском районе молодой человек в спортивных штанах отнял телефон у шестиклассника и скрылся. Фото: Unspalsh

В Невском районе молодой человек в спортивных штанах отнял телефон у шестиклассника и скрылся. Фото: Unspalsh

В Петербурге школьник остался без телефона после встречи с неизвестным молодым человеком, которого сейчас разыскивает полиция.

Как стало известно Gazeta.SPB, 12 октября в полицию обратилась 39-летняя мама шестиклассника. Женщина рассказала, что 11 числа около 20:20 на улице Крыленко неустановленный молодой человек без применения физической силы открыто похитил мобильный телефон у её 12-летнего сына.

Известно, что злоумышленник был одет в черную кофту, светлые спортивные штаны и черные кроссовки. Мужчина на вид 20-25 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. В настоящее время составлена ориентировка. Видеонаблюдение с места произошедшего изъято.

В общей сложности сумма ущерба составила 15 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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