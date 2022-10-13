Девочка с Новаторов попала в больницу с сильным отравлением препаратом от депрессии

Девочка с Новаторов попала в больницу с сильным отравлением препаратом от депрессии
Девочка с Новаторов попала в больницу с сильным отравлением препаратом от депрессии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе несовершеннолетняя оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после того, как отравилась таблетками от депрессии.

Как стало известно Gazeta.SPB, 12-летний ребенок с бульвара Новаторов попал в Детскую городскую больницу №5 в среду, 12 октября. У девочки диагностировали острое пероральное отравлением препаратом. К медикам она попала в тяжёлом состоянии около 20:45.

Известно, что семья у ребенка не полная, на учёте в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области частная тренировка закончилась для 8-летней девочки тяжелыми травмами.

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