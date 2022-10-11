В Ленобласти возбудили уголовное дело после падения ребенка с лошади

В Ломоносовском районе Ленобласти частная тренировка закончилась для 8-летней девочки тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 09 октября 27-летняя жительница города Ломоносов предоставляла 8-летней девочке услуги по обучению верховой езде без заключения договора. Девочка отправилась на конную тренировку, в результате которой невнимательная тренер допустила падение девочки с лошади.

Из-за падения с напуганного животного девочка получила тяжкий вред здоровью.

Через месяц, 10 октября, дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В отношении тренера избрали меру в виде обязательства о явке.

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