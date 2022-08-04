Пожарные Ленобласти на болоте спасли коня, по уши увязшего в грязи

Пожарные Ленобласти на болоте спасли коня, по уши увязшего в грязи. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Пожарные Ленобласти на болоте спасли коня, по уши увязшего в грязи. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Накануне пожарные Ленобласти выполнили непростое и весьма необычное задание, — им предстояло достать из грязи увязшего в ней по шею (почти по уши) мерина.

В спасательной операции животного участвовали как специалисты пожарной части №100 Ленинградской областной противопожарной службы, так и сами наездники-участники конной прогулки, которые на протяжении 4 часов поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой холодной жиже. Об этом интересном случае рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Крупного и молодого, застрявшей в грязи бедолагу зовут Бах. Конь мужественно простоял в холодной воде в ожидании спасателей, которых найти было очень трудно: сеть не ловила, понять местоположение было трудно, да и рядом не было никаких доступных приспособлений для спасения животного. Пожарным удалось дозвониться только в 20:35. Оказалось, что в лесном массиве Всеволожского района, недалеко от коттеджного поселка «Особый статус» тонет конь.

Так как местность было затоплена, спасателям пришлось очень осторожно прощупывать почву, чтобы подобраться к попавшему в беду коню. В результате все снаряжение пришлось нести на себе. Чтобы высвободить лошадь, под ее брюхом и передними ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава.

Вот так спустя несколько часов мучений конь был спасен. Эта ночь оставила много тревоги, переживаний и впечатлений не только самим наездникам, но и пожарной команде.

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