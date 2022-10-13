В Невском районе задержали уроженца Карелии, развращавшего на спортплощадке маленьких девочек

Две несовершеннолетние девочки, которым еще даже не исполнилось 14, пострадали от неизвестного им ранее мужчины на спортивной площадке. Гражданин неоднократно предложил детям интимную связь.

Как стало известно Gazeta.SPB, к правоохранителям Невского района Северной столицы 12 октября обратилась мама одной из пострадавших девочек. Она рассказала, что 9 октября не позднее 19:22 на спортивной площадке, расположенной по улице Евдокима Огнева, неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних 13 и 12 лет.

В день обращения удалось задержать подозреваемого, который позже был полностью изобличен в содеянном. Оказалось, что злоумышленник является 36-летним уроженцем Карелии, который до этого уже был судим по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда» и имел подписку о невыезде. К моменту задержания под административным надзором не состоял, сейчас проживает в Петербурге на улице Евдокима Огнева.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге подростки совершили в отношении девочки развратные действия, сняли все происходящее на камеру и выложили видеоролик в интернет.