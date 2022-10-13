Из квартиры жителя Тихвина вынесли почти полмиллиона рублей

Беда нагрянула в квартиру к 22-летнему жителю Тихвинского района. За несколько дней отсутствия гражданина дома у него пропало почти полмиллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, молодой человек проживает в Тихвине, 2 микрорайоне. В период с 18 часов вечера 9 октября до 8 утра 12 октября неизвестный путём подбора ключа проник в его трёхкомнатную квартиру, расположенную на 3 этаже пятиэтажного дома 14. После этого преступник совершил хищение 435 000 рублей и покинул место происшествия.

Видеонаблюдение отсутствует. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский школьник остался без телефона после встречи с неизвестным молодым человеком, которого сейчас разыскивает полиция.