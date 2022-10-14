В Петроградском районе хозяйка квартиры нашла голый окровавленный труп квартиросъемщика

Пожилая петербурженка решила проведать своего квартиросъемщика и наведалась в гости, но обнаружила окровавленное бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPB, 74-летняя пенсионерка сдавала квартиру 56-летнему мужчине в доме 6 по Вяземскому переулку. В четверг вечером, 13 октября, женщина пришла к квартиросъемщику, которого нашла на полу мертвого без одежды. По словам гражданки, все вещи были раскиданы, на полу виднелась кровь.

Дверь квартиру была закрыта на ключ изнутри, поэтому ее пришлось взламывать. Погибший оказался неработающим и часто злоупотреблял алкоголем. На теле и голове мужчины обнаружили гематомы, ссадины.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 октября произошло возгорание в одной из жилых квартир на проспекте Тореза в Выборгском районе. Специалисты обнаружили погибшую.