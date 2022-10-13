В обгоревшей двушке на Тореза спасатели нашли погибшую женщину

В обгоревшей двушке на Тореза спасатели нашли погибшую женщину. Фото: Pxhere

В обгоревшей двушке на Тореза спасатели нашли погибшую женщину. Фото: Pxhere

В четверг, 13 октября, произошло возгорание в одной из жилых квартир на проспекте Тореза в Выборгском районе. Обнаружена погибшая.

Сообщение о пожаре поступило специалистам около 16:53. Выяснилось, что горит квартира на проспекте Тореза, 38, корпус 3. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию установили, что огонь распространяется в двухкомнатной отдельной квартире. Источник пожара находится в комнате и коридоре, где по итогу выгорела обстановка на общей площади 14 квадратных метров.

Ликвидировать пожар специалисты смогли в 17:16. После полного устранения пламени была обнаружена погибшая женщина. Сейчас выясняются личность и возраст покойной.

В тушении пожара участвовали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 октября в Невском районе Петербурга при пожаре пострадала женщина, которую экстренно госпитализировали в больницу. Пожар удалось ликвидировать в 17:56 при помощи 14 человек и 3 единиц техники.