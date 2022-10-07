При пожаре на Караваевской пострадала женщина

При пожаре на Караваевской пострадала женщина
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Невском районе при пожаре пострадала женщина.

В пятницу, 7 октября, поступило сообщение о пожаре по адресу Улица Караваевская, 39 корпус 2. Пожар был в двухкомнатной квартире.

В 17:56 пожар удалось ликвидировать при помощи 14 человек и 3 единиц техники.

Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализирована в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в здании Колпинской станции скорой помощи произошел пожар, который случился из-за электропроводки.

пожар пострадавшая


 

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