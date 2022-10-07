В Колпино чуть не сгорела станция скорой помощи от воспламенившейся проводки

В Колпино чуть не сгорела станция скорой помощи от воспламенившейся проводки
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В здании Колпинской станции скорой помощи произошел пожар, который случился из-за электропроводки.

По информации ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 6 октября, около 20:00. Огнеборцы выехали по адресу улица Вавилова, 5. После разведки было установлено, что на первом этаже горело 0,5 погонных метров проводки.

К прибытию пожарных медики уже сумели потушить огонь своими силами. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Московском районе сгорел автомобиль «Шевроле».

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