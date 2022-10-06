В Московском районе сгорел автомобиль «Шевроле»

В Московском районе Петербурге произошло возгорание автомобиля «Шевроле».

В четверг, 6 октября, сведенья о возгорании автомобиля «Шевроле» на улице Технической, 142 поступили в 3:50. Огонь практически полностью уничтожил машину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар удалось ликвидировать в 4:12 силами 10 спасателей и 2 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются.

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