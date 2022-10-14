Юный петербуржец, выложивший видео сексуального домогательства сверстницы в сеть, задержан

Вчера, 13 октября, сообщалось об инциденте между школьниками, которые развратили сверстницу, сняли это на видео и выложили его в сеть. Сейчас известно об одном подростке, который причастен к произошедшему, его задержали.

Как стало известно Gazeta.SPB, по обновленным данным, инцидент произошел 7 октября около 20:00 в квартире дома на набережной Черной речки. Девочка и молодой человек 13 лет находились в гостях и распивали спиртное. После этого восьмиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении совей сверстницы, снял происходящее на видео и выложили все в интернет.

Школьника задержали 13 октября по месту жительства на улице Новосибирской, после чего доставили в отделение полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Подростка поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе девочка стала жертвой своих одногодок, которые совершили в отношении нее развратные действия, сняли все происходящее на камеру и выложили видеоролик в интернет.