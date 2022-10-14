В Петербурге среди активистов определены 35 номинантов в премии «Город действия»

В этот раз премия «Город действия» от Мойки78 переходит на новый этап. В прошлом году номинантами были только 30 проектов, а в этом определены уже 35 номинантов среди которых активисты, волонтеры, эко и зоозащитники.

Премия «Город действия» претендует на звание самой масштабной за свою историю. Победители получат награды в следующих номинациях: «Волонтерское движение», «Социальный Петербург», «Зоозащитное движение», «Экологическое движение» и «Мой квартал». Об этом рассказала «Мойка78».

В некоторых номинациях награждение пройдет только для индивидуальных участников, а в остальных — для целых команд активистов.

В настоящее время формируется пул жюри. Со следующей недели у горожан появится возможность проголосовать за понравившиеся проекты «ВКонтакте». Победители голосования получат отдельные призы.

Имена всех героев Петербурга и Ленобласти будут озвучены 27 октября. В этот раз за победу в премии «Город действия» поборется рекордное число волонтёров и активистов.

Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга смогут найти себе питомцев на фестивале WOOF 15 и 16 октября во Дворце культуры имени Кирова. Новых хозяев будут ждать более 100 кошек и собак.