Фестиваль WOOF предложит петербуржцам найти себе нового хвостатого друга 15 и 16 октября

Фестиваль WOOF предложит петербуржцам найти себе нового хвостатого друга 15 и 16 октября
Фото: unsplash

Петербуржцы смогут найти себе питомцев на фестивале WOOF 15 и 16 октября во Дворце культуры имени Кирова. Новых хозяев будут ждать более 100 кошек и собак

По информации пресс-службы фестиваля WOOF, в Дворце культуры имени Кирова 15 и 16 октября с 11:00 до 19:00 пройдёт благотворительный фестиваль WOOF.

«40 собак и 70 кошек, здоровых, стерилизованных, социальных и полностью готовых отправиться домой, будут ждать своих хозяев, – рассказали организаторы, – обязательно возьмите паспорт, ведь животные отдаются строго по договору», — уточнили в пресс-службе фестиваля.

Петербуржцам предоставят возможность приобрести полезные и стильные вещи на животную тематику, посетить мастер-классы для детей, при желании выбрать себе четвероногого друга или просто подарить ему внимание — на фестивале всегда открыт пункт сбора помощи приютам и набор в волонтеры. Организатором фестиваля выступил благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что биолог Глазков призвал петербуржцев не колотить палками диких лисиц.

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