Биолог Глазков призвал петербуржцев не колотить палками диких лисиц

Биолог Павел Глазков дал петербуржцам советы о том, что не нужно делать при встрече с лисой в лесах Северной Столицы и Ленобласти.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», петербуржцы все чаще начали встречаться с дикими лисами. Рыжие красавицы без страха прогуливаются по разным районам города. Биолог Павел Глазков рассказал о правилах поведения при встрече с пушистыми хищниками.

По словам эксперта, горожане часто неправильно реагируют на лисиц. Не стоит нападать на рыжих с палкой, если они не проявляют агрессии, ведь лисы быстро привыкают к человеку и перестают бояться и агрессировать

Еще одной серьезной ошибкой является желание подкормить или погладить зверя. Биолог напомнил, что это все же дикие животные, которые могут внезапно укусить или являться носителями заболеваний. Кроме того, если даже животное и примет угощение, оно запомнит, что в этом месте его кормят, и поселится в его окрестностях, перестав самостоятельно охотиться.

Лучшим решением, считает Павел Глазков, является дистанционное любование без непосредственного контакта. Лисицы голодать не будут, поскольку даже в парках много грызунов, которыми они могут прокормиться.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что биолог Глазков объяснил загадочное появление стай чибисов вдоль КАД в Петербурге.