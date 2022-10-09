Биолог Глазков объяснил загадочное появление стай чибисов вдоль КАД в Петербурге

Павел Глазков прокомментировал скопление чибисов вдоль участков КАД в Петербурге. Оказалось, все дело в миграции.
В Петербурге 9 сентября местные жители заметили необычные стаи пигалиц, занявших большие участки рядом с Кольцевой автодорогой. Биолог Павел Глазков прокомментировал это явление, отметив, что эти громкоголосые птицы не случайно останавливаются передохнуть на открытых пространствах вдоль магистрали.
«Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию этих птиц. Большая часть чибисов прилетела к нам с Севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило во Францию и Италию. Вдоль дороги скошена трава, и здесь птицам легче искать себе корм, а кроме того, тут безопасно: хороший круговой обзор», — поделился своими знаниями Глазков.
Биолог также отметил, что часть замеченных автомобилистами птиц обитает в Петербурге — именно поэтому пернатые ведут себя настолько непринужденно. Некоторые чибисы вполне успешно продолжили свой род Северной Столице, однако холода они по-прежнему вынуждены пережидать в более теплых краях. Домой чибисы вернутся ближе к концу марта.
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