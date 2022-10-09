Биолог Глазков объяснил загадочное появление стай чибисов вдоль КАД в Петербурге

«Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию этих птиц. Большая часть чибисов прилетела к нам с Севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило во Францию и Италию. Вдоль дороги скошена трава, и здесь птицам легче искать себе корм, а кроме того, тут безопасно: хороший круговой обзор», — поделился своими знаниями Глазков.

Биолог также отметил, что часть замеченных автомобилистами птиц обитает в Петербурге — именно поэтому пернатые ведут себя настолько непринужденно. Некоторые чибисы вполне успешно продолжили свой род Северной Столице, однако холода они по-прежнему вынуждены пережидать в более теплых краях. Домой чибисы вернутся ближе к концу марта.