В центре Петербурга гуляла одинокая свинья

В центре Петербурга гуляла одинокая свинья
Фото: Pxhere

Петербуржцы заметили на улице города одиноко гуляющую свинью.

Видео с гуляющей свиньей выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Девушка встретила свинью на улице Некрасов. Хрюшка свободно гуляла. Когда ее позвали, то проявила интерес и любопытство.

В комментариях пользователи заявили, что свинка живет в центре вместе со своей хозяйкой. Ее зовут Дуся и она часто выходит на улицу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургские рыбаки поплатились свободой и деньгами за незаконную ловлю судака на Васильевском острове.

прогулка свинья центр города


 

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