В центре Петербурга гуляла одинокая свинья

Петербуржцы заметили на улице города одиноко гуляющую свинью.
Видео с гуляющей свиньей выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Девушка встретила свинью на улице Некрасов. Хрюшка свободно гуляла. Когда ее позвали, то проявила интерес и любопытство.
В комментариях пользователи заявили, что свинка живет в центре вместе со своей хозяйкой. Ее зовут Дуся и она часто выходит на улицу.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургские рыбаки поплатились свободой и деньгами за незаконную ловлю судака на Васильевском острове.