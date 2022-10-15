Петербургский «Пит-Продукт» больше не будет производить оригинальные фрикадельки IKEA

Единственная в России компания, выпускавшая фрикадельки по рецептуре компании IKEA, перестала выпускать всеми любимое блюдо.

По информации Петербургского Дневника, завод “Пит-Продукт» больше не производит фрикадельки по рецептуре компании IKEA. После того, как шведы покинули Россию, предприятие переориентировалось на других клиентов и начало поставлять фрикадельки им, но уже по другой рецептуре.

По словам директора завода «Пит-Продукт» в Горелово Игоря Орлова, ранее петербургское предприятие было единственным поставщиком фрикаделек для IKEA в России. Шведская компания была потребителем 90% фрикаделек, выпускаемых на отечественном предприятии.