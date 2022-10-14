В России фрикадельки IKEA начнут продавать в розницу

Фрикадельки, которые изготавливались специально для IKEA, в скором времени планируют завезти на прилавки российских магазинов.

Соответствующее заявление сделал директор по переработке ООО «ПИТ-Продукт» (которая входит в группу «Черкизово» — единственного производителя фрикаделек для IKEA) Мариуш Левоц. Его слова привели РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время компания занимается поставкой фрикаделек для кулинарии «Ленты» и «Ашана». В рознице этот продукт пока не доступен, но вскоре готовую замороженную продукцию можно будет найти в Metro. Правда, Левоц признался, что рецептура фрикаделек будет несколько отличаться от разработанной для IKEA.

«Черкизово» выпускало фрикадельки для IKEA в Горелово. Компания планирует сохранить производство фрикаделек в объеме 200 тонн в месяц, а также увеличить общий выпуск мясной продукции в два раза. Таким образом, получится 2 200 тонн в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ритейлер IKEA принял решение уволить 10 тысяч сотрудников на территории России. До этого IKEA отчиталась о результатах за 2021-2022 финансовый год. По итогу розничные продажи выросли в годовом выражении до 44,6 миллиарда евро, или на 6,5%.