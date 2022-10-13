В России уволили 10 тысяч сотрудников IKEA

Шведский ритейлер IKEA принял решение уволить 10 тысяч сотрудников на территории России.

Как сообщает агентство «France Presse» со ссылкой на резидента и главного исполнительного директора INGKA Group, управляющего магазинами IKEA Йеспера Бродина, ритейлеру пришлось попрощаться с почти 10 тысячами своих сотрудников в России из 12 тысяч.

До этого IKEA отчиталась о результатах за 2021-2022 финансовый год, который подошел к концу 31 августа. По итогу розничные продажи выросли в годовом выражении до 44,6 миллиарда евро, или на 6,5%.

Тем не менее, компания отметила влияние инфляции и перебоев в цепочках поставок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спрос на товары компании IKEA вырос в два раза после закрытия магазинов сети в РФ. Так, шведская компания проводила онлайн-распродажу товаров с 5 июля по 15 августа. На протяжении этого времени в социальных сетях неоднократно сообщалось о перекупщиках, приобретавших десятки товаров одного наименования для перепродажи.