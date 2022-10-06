Спрос на товары IKEA после закрытия магазинов в России вырос в два раза

Спрос на товары компании IKEA вырос в два раза после закрытия магазинов сети.

Шведская компания проводила онлайн-распродажу товаров в России с 5 июля по 15 августа. На протяжении распродажи в социальных сетях неоднократно сообщалось о перекупщиках, приобретавших десятки товаров одного наименования для последующей перепродажи, пишет РИА Недвижимость.

Пресс-служба «Яндекс Маркета» рассказала, что компания открыла раздел «Товары IKEA и аналоги». При этом, отметив, что за прошедшие два месяца количество поставщиков для этого раздела увеличилось на 45%, в настоящее время налаживается импорт от производителей товаров для IKEA из других стран.

Кроме того, растущий спрос и объем на товары IKEA отмечают и на OZON и Авито.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России сократилось количество ювелирных магазинов.