Палочки вверх: ушел из жизни актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида в «Гарри Поттере»

По информации зарубежных СМИ, британский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер»,скончался в пятницу на 73-м году жизни. О смерти актера сообщила его агент Белинда Райт.

«Мой клиент и друг Робби Колтрейн, кавалер ордена Британской империи, ушел из жизни в пятницу, 14 октября. Вероятно, лучше всего его запомнят еще на десятилетия за роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере — роль, которая принесла радость детям и взрослым по всему миру и благодаря которой поступал поток писем от поклонников в течение более 20 лет», — сообщила общественности печальную новость Райт.

Колтрейн участвовал во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, которые выходили с 2001 по 2011 год. Всего же за свою карьеру актер появился в более, чем 100 фильмах. Он удостоился нескольких наград, в частности три года подряд получал премию BAFTA в номинации «Лучший актер» за участие в сериале «Метод Крекера».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни.