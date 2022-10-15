Муж бывшей жены своего соперника мстительно поджег три автомобиля на Ремесленной

Муж бывшей жены своего соперника мстительно поджег три автомобиля на Ремесленной
Фото: unsplash

В Петроградском районе Петербурга мужчина решил поджечь автомобиль бывшего мужа своей жены. В результате загорелись еще две соседние машины.

Как стало известно Gazeta.SPb, ранним утром 14 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании двух автомобилей у дома по улице Ремесленной.

Прибывшие на место спасатели обнаружили BMW с выгоревшим салоном, от которого загорелись две рядом припаркованные машины. В пожаре никто не пострадал, но во всех трех автомобилях полностью выгорели салоны. С места преступления изъяли марлевые тампоны со следами горения.

В результате просмотра видеозаписей с частной камеры видеонаблюдения правоохранители установили, что после возгорания от BMW в сторону Петровского проспекта побежал неизвестный мужчина. Полицейские опросили владельца автомобиля, который пояснил, что в порче автомобиля подозревает мужа бывшей жены — агрессор ранее угрожал пострадавшему физической расправой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (умышленный поджог имущества).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в обгоревшей двушке на Тореза спасатели нашли погибшую женщину.

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