Российские бутики начали выводить из ассортимента косметику поддержавшего подрыв Крымского моста бренда Lamel

Российские бутики начали выводить из ассортимента косметику поддержавшего подрыв Крымского моста бренда Lamel
Фото: unsplash

Отечественные магазины косметики начали отказываться от сотрудничества с брендом Lamel, в соцсетях поддержавшим теракт на Крымском мосту.

По информации Правил Жизни, российские магазины начали выводить из ассортимента косметику Lamel после того, как бренд в соцсетях порадовался подрыву Крымского моста. В аккаунте бренда появилась публикация с поздравлением «с днем хлопка» на фоне кадров трагедии на Крымском мосту, а затем — подборка с «огненными» макияжами.

После такой публичной акции в соцсетях российских магазинов стали появляться комментарии от пользователей с призывом отказаться от торговли косметикой Lamel. Так представители «Золотого яблока» уже сообщили, что продажи всех товаров бренда уже остановлены во всех магазинах и на сайтах. Кроме того, косметика Lamel исчезла из ассортиментов «Рив Гош», «Л’Этуаль» и Wildberries.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior.

Lamel бойкот косметика


 

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