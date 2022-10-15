Российские бутики начали выводить из ассортимента косметику поддержавшего подрыв Крымского моста бренда Lamel

Отечественные магазины косметики начали отказываться от сотрудничества с брендом Lamel, в соцсетях поддержавшим теракт на Крымском мосту.

По информации Правил Жизни, российские магазины начали выводить из ассортимента косметику Lamel после того, как бренд в соцсетях порадовался подрыву Крымского моста. В аккаунте бренда появилась публикация с поздравлением «с днем хлопка» на фоне кадров трагедии на Крымском мосту, а затем — подборка с «огненными» макияжами.

После такой публичной акции в соцсетях российских магазинов стали появляться комментарии от пользователей с призывом отказаться от торговли косметикой Lamel. Так представители «Золотого яблока» уже сообщили, что продажи всех товаров бренда уже остановлены во всех магазинах и на сайтах. Кроме того, косметика Lamel исчезла из ассортиментов «Рив Гош», «Л’Этуаль» и Wildberries.