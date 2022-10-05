В России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior

Компания Dior объявила о планах возобновить работу своих магазинов косметики и парфюмерии в России. Основные магазины компании пока останутся закрытыми.

По информации Известий, компания Dior beauty планирует возобновить работу своих магазинов в России. Об этом заявили в крупной консалтинговой компании CORE.XP.

Как сообщили в компании, точные сроки открытия магазинов еще неизвестны. Однако сообщается, что основные магазины Dior , продающие одежду, сумки и аксессуары, остаются закрытыми.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что врач-дерматолог, косметолог Маргарита Налбандян дала несколько советов по уходу за кожей в осеннее время и подготовке ее к зиме.

В первую очередь дерматолог посоветовала сменить очищающие средства на интенсивно увлажняющие, с содержанием питательных компонентов. Они помогут коже не терять влагу из-за сухого воздуха. Также нужно каждую неделю отшелушивать кожу лица с помощью специальных полирующих средств. Это необходимо для гладкости кожи и улучшения кровообращения, что тоже важно во время агрессивной погоды осенью.