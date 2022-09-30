Дерматолог Налбандян рассказала, как ухаживать за кожей осенью

Врач-дерматолог, косметолог Маргарита Налбандян дала несколько советов по уходу за кожей в осеннее время и подготовке ее к зиме.

С наступлением холодов кожа может стать более сухой и начать шелушиться, из-за чего появляется ощущение дискомфорта и стянутости. А некоторые могут столкнуться и с так называемыми сезонными высыпаниями, рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь дерматолог посоветовала сменить очищающие средства на интенсивно увлажняющие, с содержанием питательных компонентов. Они помогут коже не терять влагу из-за сухого воздуха. Также нужно каждую неделю отшелушивать кожу лица с помощью специальных полирующих средств. Это необходимо для гладкости кожи и улучшения кровообращения, что тоже важно во время агрессивной погоды осенью.

Порой холод и ветер может вызывать покраснение и сухость кожи на открытых участках тела. Чтобы справиться с этой проблемой, стоит прибегнуть к средствам дополнительной защиты и увлажнения. Например, вечером можно наносить специальную вечернюю сыворотку с натуральными жирными кислотами, маслами и витамином Е.

От холодной погоды страдает не только кожа, но и волосы, так что им тоже нужно уделять внимание. Для этого врач советует как минимум два раза в месяц наносить на волосы питательную маску.

Вместе с этим не стоит забывать про образ жизни и рацион питания, которые играют важную роль для внешнего вида. Важно сбалансировать питание, разнообразив рацион овощами и фруктами. Также нужно пить достаточное количество воды. Полезны также будут зеленый и имбирный чай. Кроме того, необходимо поддерживать организм витаминами, но перед началом их приема нужно проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы.

Также следует сбалансировать питание: употреблять в пищу больше овощей и фруктов, пить достаточное количество воды и натуральные соки. Также можно добавить в свой рацион зеленый и имбирный чаи.

Среди методов косметического ухода Налбандян выделила инъекции гиалуроновой кислоты и питательных коктейлей, мезотерапию и фототерапию.

«Гиалуроновая кислота на долгое время насыщает кожу влагой, что решает проблему сухости и старения, а также устраняет морщины, обеспечивая лифтинг-эффект», — рассказала косметолог.

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