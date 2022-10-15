«Сахарная» диета может на 50% снижать способность человека чувствовать сладкий вкус

Американские учение обнаружили, что при «сахарной» диете чувствительность к сладкому снижается на 50%.

По информации зарубежных СМИ, исследователи из Университета Массачусетса обнаружили, что высокое потребление сахара снижает способность вкусовой системы ощущать сладкий вкус. Эксперимент проводили на крысах — хвостатых посадили на особую диету с прежним кормом и сладкой водой.

Выяснилось, что с течением времени чувствительность нерва, который передает информацию о сладости из рецепторов языка в мозг, снизилась почти на 50%. Вторую группу кормили так же, но в воду не добавляли сахар — у этих крыс чувствительность нерва не изменилась.

При этом реакция нерва на все остальные вкусы и ощущения не изменилась. Дело в том, что во вкусовых рецепторах снизилось количество клеток, ответственных за вкус сладости. Нормальная чувствительность к сладкому восстановилась у животных спустя четыре недели соблюдения нормальной диеты.

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