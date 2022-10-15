Шведские ученые создали создали «ольфактометр», который в будущем позволит геймерам ощущать запахи VR-игр

Исследователи из Швеции создали устройство для улавливания запахов в виртуальной реальности.

По информации зарубежных СМИ, инженеры Стокгольмского университета разработали обонятельную машину, которая синхронизируется с гарнитурой VR. Прибор получил название «ольфактометр» — его исследователи смогли подключить непосредственно к гарнитуре виртуальной реальности.

При создании прибора ученые хотели научиться рассеивать запахи, когда это уместно в контексте игры. Сначала прибор протестировали в игре по дегустации виноградного алкоголя. Игрок находился в подвале и должен был по запаху от стаканов определить, что именно в них было налито.

«Возможность переключения с пассивного на более активное обоняние в игровом мире открывает путь для разработки совершенно новых игровых механизмов, основанных на запахах и движениях, а также на суждениях игроков», — отметил исследователь в области взаимодействия и игр Симон Ниденталь.

По мнению исследователей, возможное применение этого ольфактометра выходит за рамки простого развлечения, ведь в сочетании с играми он может стать эффективным и увлекательным способом тренировки парфюмеров. Кроме того, ольфактометр поможет вернуть обоняние людям, потерявшим его, к примеру, из-за болезни.

«Поскольку внезапная потеря обоняния была очень распространенным симптомом COVID-19, также растет понимание важности неповрежденного обоняния для качества жизни, аппетита, личных отношений, здоровья и безопасности», — отметили разработчики.

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