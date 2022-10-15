«Вдруг, откуда ни возьмись»: в верхних слоях атмосферы экзопланет обнаружился тяжелейший элемент барий

Барий стал самым тяжелым элементом, обнаруженным в атмосфере сверхгорячих газовых гигантов. Что удивительно, несмотря на свой внушительный вес, элемент содержался в верхних слоях атмосферы планет.

По информации Naked Science, ученые обнаружили тяжелый элемент барий в облаках двух горячих юпитеров. Ранее настолько тяжелые элементы не встречались в верхних слоях атмосфер экзопланет. Это неожиданное открытие показало, что планеты подобного типа могут оказаться еще более уникальными и непредсказуемыми, чем ранее считали ученые.

Газовые гиганты относятся к классу сверхгорячих юпитеров. По размеру они сопоставимы с самим Юпитером, но их поверхности невероятно раскалены до температуры, превышающей тысячу градусов Цельсия. Это придает таким планетам довольно странные черты — к примеру, что на одной из планет может идти дождь из железа.

Однако для астрономов удивительным стало именно наличие бария в облаках. Этот элемент в два с половиной раза тяжелее железа. Учитывая высокую гравитацию планет, исследователи ожидали, что тяжелые элементы если и будут присутствовать, то только в нижних слоях атмосферы.

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