Том Круз отправится в открытый космос для съемок нового фильма

Американский актер Том Круз для съемок фильма в космосе хочет отправится на ракете к Международной космической станции.
С Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм, передает The New York Post.
Известно, что большая часть фильма будет снята на Земле, а затем главный герой отправится в космос, «чтобы спасти положение». Круз станет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции».
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