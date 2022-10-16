На Северном кладбище неизвестный забрал крест и надгробие с могилы жены петербуржца

На Северном кладбище неизвестный забрал крест и надгробие с могилы жены петербуржца. Фото: Pxhere

На Северном кладбище неизвестный забрал крест и надгробие с могилы жены петербуржца. Фото: Pxhere

Одна из могил на Северном кладбище в Парголово осталась без гранитного надгробия и черного креста. Оказалось, что пострадало место захоронения жены пожилого петербуржца.

Как стало известно Gazeta.SPB, в 21:30 вечера 14 октября к правоохранителям обратился 77-летний мужчина, который рассказал, что на Северном кладбище замечен акт вандализма. Гражданин обнаружил разрушения на могиле жены, — неизвестный повредил надгробие, а также похитил черный гранитный крест.

Сам пенсионер проживает в Петербурге на проспекте Луначарского, 104, корпус 2. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается. На кладбище нет видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле на Серафимовском кладбище в Приморском районе Петербурга произошел пожар площадью 150 «квадратов». На открытой территории загорелся мусор.