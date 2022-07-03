На Серафимовском кладбище произошел пожар площадью 150 «квадратов»

Пожар на Серафимовском кладбище. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на Серафимовском кладбище. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Накануне вечером пожарные тушили крупное возгорание на Серафимовском кладбище в Приморском районе Петербурга.

По информации городского ГУ МЧС, экстренные службы получили сообщение о пожаре на Серафимовском кладбище накануне в 23 часа. На открытой территории загорелся мусор, пламя быстро распространилось по площади 150 квадратных метров.

С пожаром боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что сначала на Серафимовском кладбище горел тополиный пух. Они предположили, что пожар начался из-за поджога.

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