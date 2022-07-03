В Парголово ребенка зажало дверьми электрички

Ребенку зажало руку в конце первого вагона в тамбуре. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ребенку зажало руку в конце первого вагона в тамбуре. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На железнодорожной станции Парголово временно останавливалось движение электричек из-за зажатого дверьми ребенка.

Очевидцы происшествия сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что инцидент случился накануне вечером. Во время остановки на станции Парголово ребенку зажало руку дверью. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Пока экстренные службы ехали к месту ЧП, движение электричек остановилось. Пассажиров выпустили, им пришлось добираться до места назначения другим транспортом.

«Стояли долго, ждали скорую, часть пассажиров перешли на следующую электричку, но она была набита, как «бочка селедкой», — рассказала петербурженка.

Со слов свидетелей происшествия, ребенку зажало руку в конце первого вагона в тамбуре. В комментариях также написали, что ребенку шесть лет, из-за инцидента у него слегка содрана кожа на руке. Родителям предлагали доехать до Финляндского вокзала, где есть медики, но они настаивали на вызове скорой помощи. Из-за этого электрички задержались на полчаса.

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