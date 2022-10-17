По Крымскому мосту снова начали ходить автобусы

Возобновилось движение автобусов по Крымскому мосту.

В Минтрансе РФ рассказали, что с сегодняшнего утра автобусы снова запустили по Крымскому мосту в обе стороны. До этого грузовое и автобусное сообщение осуществлялось через паромную переправу. Об этом пишет ТАСС.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования стали доступны поездки на автобусах», — уточнили в министерстве.

Кроме того, информируется, что пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.

После взрыва на Крымском мосту, который прогремел утром 8 октября, было запущено паромное сообщение. В результате произошедшего разрушились два пролета автомобильного полотна, которое ведет из Краснодара в Керчь, помимо этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Кабмин определил подрядчика для восстановления Крымского моста. Работы должны быть закончены не позднее 1 июля следующего года.