Крымский мост планируется восстановить до 1 июля следующего года

Крымский мост планируется восстановить до 1 июля следующего года. Фото: официальный сайт Кремля

Крымский мост планируется восстановить до 1 июля следующего года. Фото: официальный сайт Кремля

Кабмин определил подрядчика для восстановления Крымского моста. Работы должны быть закончены не позднее 1 июля 2023 года.

Соответствующее распоряжение появилось в пятницу, 14 октября, на официальном портале правовой информации. Отмечается, что единственным исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Также в тексте документа уточняется, что «Нижнеангарсктрансстрой» вправе привлекать соисполнителей при условии, что 50% работ компания выполнит самостоятельно.

На мосту через Керченский пролив утром 8 октября произошел мощный взрыв фуры, после чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате подрыва разрушились несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека, а еще несколько числятся без вести пропавшими.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ростуризм попросил отели в Крыму бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП на Крымском мосту.