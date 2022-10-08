Ростуризм призвал крымские отели бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП

Ростуризм попросил отели в Крыму бесплатно продлить проживание туристам из-за ЧП на Крымском мосту, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале сообщила, что ведомство сейчас ведет переговоры отелями и санаториями Крыма о том, чтобы бесплатно продлить проживание в течение ближайшего времени для гостей.

«Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки», — призвала Догузова.

Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту Ростуризм развернет пункты питания и обогрева. Также на месте уже заработала паромная переправа.

Кроме того, туристам вернут деньги за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов.

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