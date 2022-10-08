Следком: из-за взрыва Керченском мосту погибли три человека

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. Про предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.
По информации Следственного комитета Российской Федерации, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Ими могли быть пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
В настоящее время из воды спасатели уже подняли тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
В рамках расследования следователи также установили собственника грузового автомобиля — им оказался житель Краснодарского края. Правоохранители изучают маршрут передвижения автомашины и соответствующую документацию.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что подорвавшийся на Крымском мосту грузовик задержит поезда из Петербурга.