Жители России зачастили с покупкой препаратов для потенции и противозачаточных

В России все больше людей стали приобретать средства для повышения потенции, лекарства от эректильной дисфункции и противозачаточные таблетки.

Как сообщает Центр развития перспективных технологий, основываясь на данных Национальной системы «Честный знак», за третий квартал 2022 года россияне купили около 2,7 миллионов упаковок препаратов для повышения потенции. Отмечается, что это на 88% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Об этом пишет РБК.

При этом расходы граждан на указанные группы лекарств, соответственно, тоже существенно выросли. Всего было потрачено 2,1 миллиарда рублей, — это превышает показатель предыдущего квартала на 11% и показатель третьего квартала 2021 года на 75%.

В общей сложности за три месяца противозачаточных средств в России приобрели в количестве примерно 4 миллионов упаковок, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часто, испытывая стресс, люди сразу же обращаются за помощью к антидепрессантам, предварительно не испробовав другие, менее вредные, способы.