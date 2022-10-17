Nissan задумался о том, чтобы выпускать в России китайские автомобили

Nissan задумался о том, чтобы выпускать в России китайские автомобили. Фото: Pxhere

Nissan задумался о том, чтобы выпускать в России китайские автомобили. Фото: Pxhere

После ухода компании из России петербургский завод Nissan планирует заняться выпуском автомобилей китайского концерна FAW.

«Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя, сообщают, что посредником проекта выступит «Камаз».

Не исключается, что «Камаз» может стать производственным партнером российского ФГУПа «НАМИ». Накануне он приобрел активы японского автоконцерна. Считается, что участие «Камаза» нужно «НАМИ», та как он не является производственной компанией.

Информацию подтверждает и другой источник. Отмечается, что «Камаз», помимо производства в Набережных Челнах, Москве и Уфе, задействован в проекте восстановления производства на бывшем заводе французского Renault в России.

Также издание дополнило, что для загрузки завода Nissan в Северной столице идут переговоры с китайской компанией FAW, российским представительством которого является «ФАВ Восточная Европа».

Одновременно с этим источник газеты среди консультантов китайского автопрома в России засомневался в готовности FAW занять площадку Nissan в Петербурге. В настоящее время издание направило запросы в «ФАВ Восточная Европа», «Камаз» и Минпромторг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт оценил перспективу продажи завода в Петербурге. Самая большая сложность будет заключаться в поставщиках и логистикой.